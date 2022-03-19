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В УПЦ рассказали, как помочь тем, кто потерял ребенка

19.03.2022 / 13:35
В УПЦ рассказали, как помочь тем, кто потерял ребенка
Источник: Центр информации УПЦ
Чтобы помочь, нужно часть чужой боли принять на себя, воспринять её как личную боль

Лучшей помощью тем, кто потерял своих детей, является искреннее сочувствие и молитва.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на family.church.ua, об этом сказал глава Синодального отдела УПЦ по делам семьи митрополит Пантелеимон (Поворазнюк).

«Гибнут дети, смерть забрала более 100 наших детей. В отчаянии, слезах и неописуемом горе находятся родители и родственники. С искренним желанием помочь сегодня мы плачем с плачущими (Рим. 12:15), потому что эти люди рядом с нами и они наши ближние. Казалось бы, не хватит слёз, не будет достаточно слов утешения, но та поддержка, которую окажем, будет реальной помощью. Средства такой помощи могут быть разного характера, главное - наше участие в беде, постигшей отца и мать, дедушку и бабушку - семью», - отметил митрополит Пантелеимон.

По словам архиерея, чтобы помочь, нужно часть чужой боли принять на себя, воспринять её как личную боль.

«Конечно, это тяжело и не каждый способен на такой шаг, но без такого сочувствия помочь будет сложно», - добавил он.

Владыка считает, что если такой настрой отсутствует, а желание помочь не угасло, самой лучшей помощью будет молитва, просьба к Господу принять душу почившего ребёнка в обители Царства Небесного, родителям и близким послать утешение и облегчение душевных страданий. «Молитва - это тоже помощь», - подчеркнул глава Синодального отдела.

«В крайнем отчаянии родители, потерявшие сына или дочь, спрашивают Бога: «Почему Ты забрал у нас ребёнка?». В Новом Завете есть свидетельства о том, как Господь наш Иисус Христос воскресил 12-летнюю дочь начальника синагоги (Лк. 8:41–56), вдове возвратил из власти смерти к жизни умершего сына (Лк. 7:11–18). То есть не Бог, а смерть забирает детей. А она возникла из-за греха, и только человеческая жестокость, бессердечность убивают сегодня наших детей», - пояснил иерарх УПЦ.

В завершении митрополит Пантелеимон призвал родителей, несмотря на всю тяжесть испытания, несите дальше свой крест и жить, чтобы родить ещё детей или усыновить.

Источник: Inpress.ua
дети, война, УПЦ
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