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Дмитрий Дубилет перебрался в Израиль

19.03.2022 / 14:36
Бывший совладелец monobanka, основатель необанков в других странах, известный украинец Дмитрий Дубилет обустроился в Израиле и по нашей информации не собирается возвращаться в Украину.

«Количество патриотических публикаций в ФБ известных граждан Украины таких как Дмитрий Дубилет резко увеличилось с началом военных действий, даже есть определенная закономерность- чем дальше ты от страны тем больший ты патриот и делаешь все возможное для помощи своей стране. Возможно за рубежом лучше и стабильней работает интернет?», - отметил источник, который подтвердил пребывание Дмитрия Дубилета в Израиле.

Напомним, по данным Госпогранслужбы, начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля в Украину вернулось более 320 тысяч граждан, большинство из которых мужчины, пишут "Известия в Украине".

При этом есть примеры и позорного бегства из страны. Так, при попытке пересечь границу были задержаны бывший генпрокурор Руслан Рябошапка, сын и внук Софии Ротару - Руслан и Анатолий Евдокименко. Также супруга экс-нардепа и участника АТО Евгения Дейдея объявила его погибшим, чтобы скрыть факт бегства из страны.

«Пока одни возвращаются домой и защищают страну, Дмитрий Дубилет отсиживается в безопасном месте. Все мы понимаем причины данного поведения и еще услышим массу историй «героизма» известных украинцев за рубежом. Но если ты известный гражданин страны ты должен быть здесь, со своими гражданами, с людьми которые в тебя верят, со своим народом, на своей земле, показывать пример и вдохновлять. Мы победим и сделаем выводы», - отметил наш собеседник.

Относительно выехавших также жестко высказался советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. «Просьба. Остановите «экспертов», которые, спрятавшись неизвестно где, начинают свои заунывные песни о том, как нам правильно воевать, как правильно вести переговоры. Мы знаем, что делаем. И мы исправим все ошибки», - заявил Михаил Подоляк.

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