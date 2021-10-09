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На Буковине появится новый храм УПЦ

09.10.2021 / 12:40
На Буковине появится новый храм УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Мелетий поздравил прихожан с началом благого дела

На Буковине в селе Тернавка Герцаевского района появится новый храм Украинской Православной Церкви в честь святого великомученика Иоанна Нового, Сочавского.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, закладку камня на начало строительства нового храма совершил митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий вместе с архиепископом Чикагским и Средне-Американским Петром (Русская Православная Церковь Заграницей).

Митрополит Мелетий поздравил прихожан с началом благого дела. Владыка Петр раздал духовенству и верующим иконки в память своего визита на Буковину.

Как сообщалось ранее, в Николаеве митрополит Питирим освятил крест и закладной камень под строительство и заложил капсулу с памятной грамотой в основание будущего храма УПЦ в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина».

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Черновицко-Буковинская епархия, новый храм
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