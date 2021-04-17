На Буковине построили новый храм УПЦ, вместо сгоревшего

На Буковине в селе Лукавцы религиозная община УПЦ за год построила новый храм на месте поджога предыдущей церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, старая церковь святой Параскевы Сербской, которую построили в 1898 году из дерева, во время пожара сгорела до основания.

«Эту потерю очень тяжело перенесли всем селом, горе которое невозможно передать словами, боль, которая останется в сердце каждого из нас навсегда», – сказали местные жители.

Однако всего за год верующими УПЦ удалось собрать средства и почти полностью закончить строительство новой церкви.