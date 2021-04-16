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Депутату, который призвал отнять у УПЦ храм в Феофании, указали на разжигание вражды

16.04.2021 / 18:25
Депутату, который призвал отнять у УПЦ храм в Феофании, указали на разжигание вражды
Источник: Центр информации УПЦ
По словам юристов, слова Игоря Мирошниченко подпадают под статьи 161 и 295 УК Украины, а также под статью 173-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях

Нардеп Игорь Мирошниченко публично призывает к межконфессиональному противостоянию между верующими в Украине, стремясь посеять различными конфессиями недоверие и ненависть.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом представители правозащитной организации «Союз православных адвокатов» написали в Телеграм, комментируя видео политика Игоря Мирошниченко, в котором он призывает отобрать храмы у Украинской Православной Церкви.

«На видео Мирошниченко навязчиво пропагандирует ничем не подтвержденную информацию о связях и сотрудничестве Украинской Православной Церкви со спецслужбами России, намекает на поддержание священниками УПЦ вооруженного конфликта на востоке нашего государства, выражает свои идеи и взгляды о необходимости отобрания у УПЦ культовых сооружений и выдворение священников УПЦ за пределы Украины. СПА считает, что подобные публичные призывы, несомненно, угрожают социальному межконфессиональному покою и имеют целью умышленное последовательное раскачивания противостояния, повышение степени непримиримости, что затрудняет примирительный диалог православных верующих различной юридической подчиненности», - заявили православные адвокаты.

По словам юристов, слова Игоря Мирошниченко подпадают под статьи 161 и 295 УК Украины, а также под статью 173-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

«Согласно 161 статьи за умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти предусмотрена уголовная ответственность до 8 лет лишения свободы. Согласно 295 статьи за публичные призывы к захвату зданий или сооружений, насильственного выселения граждан определено наказание в виде ареста до шести месяцев, или ограничение свободы до трех лет. Статьей 173-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях нормирована ответственность за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику среди населения или нарушение общественного порядка», - подчеркнули в СПА.

Православные адвокаты выразили надежду, что высказывания политика будут должным образом оценены со стороны правоохранительных органов, поэтому готовят соответствующие заявления.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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