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Епископ УПЦ объяснил, чему учит пример преподобной Марии Египетской

16.04.2021 / 18:19
Епископ УПЦ объяснил, чему учит пример преподобной Марии Египетской
Источник: Центр информации УПЦ
Владыка напомнил эпизод из жизни преподобной Марии, когда она «могучей силой» не могла попасть в храм Воскресения Христова и позже осознала, что причиной тому стали ее грехи

Подвиг преподобной Марии Египетской учит покаянию, призывает честно посмотреть на жизнь и измениться.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем блоге на blogs.korrespondent.net.

Владыка напомнил эпизод из жизни преподобной Марии, когда она «могучей силой» не могла попасть в храм Воскресения Христова и позже осознала, что причиной тому стали ее грехи.

«Грех ослепляет душу человека и делает ее неспособной посмотреть правде в глаза. Мария была действительно великой грешницей - блудницей. Но, пытаясь войти в храм, она никак не связывала свою греховность с тем препятствием, которое называет «могучей силой». Другими словами, она не осознавала своей собственной греховности и считала, что не может войти в храм по другим причинам», - объяснил епископ Виктор.

По словам архиерея, чем человек грешнее, тем больше он не видит своих духовных проблем, не считает, что они у него есть, и не хочет каяться.

«Очень часто для того, чтобы разбудить его от этой «греховной слепоты», Господь применяет определенные средства – скорби, испытания, или, как в случае с Марией, лишение человека благодатной помощи. Остановить все это способно только искреннее покаяние, что и продемонстрировала Мария», - отметил владыка.

Также он напомнил о другой крайности - человек считает себя настолько грешным, что теряет надежду на спасение.

«В обоих случаях грешник отказывается от покаяния: в первом потому, что не видит необходимости в нем; во втором потому, что считает его бессмысленным. Но пример преподобной Марии показывает нам неправоту этих позиций. Бог всегда готов принять наше покаяние. И какой бы грешной ни была наша жизнь - Он готов простить. Глубина падения никак не влияет на милосердие Божие - Спаситель пришел в этот мир, чтобы все грешники спаслись», - подытожил епископ Виктор.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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