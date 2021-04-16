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Ситуация у границ из-за войск РФ: Кулеба назвал "красную линию" Украины

16.04.2021 / 17:56
Россия продолжает стягивать к украинским границам войска. В Министерстве иностранных дел Украины назвали "красную линию" страны.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил на совместной пресс-конференции министров иностранных дел Украины, Эстонии, Латвии и Литвы.

Он надеется, что дипломатические меры помогут избежать этой ситуации.

"Красная линия - это граница. Если РФ пересекает границу, тогда она должна понести последствия", - заявил он.

По словам Кулебы, все действия направлены на то, чтобы демотивировать РФ к обострению ситуации.

Ранее сообщалось, что Россия дополнительно перебросила в оккупированный Крым 15-25 тысяч своих военных. А всего до конца апреля у границ Украины может быть до 110 тысяч российских военных, сообщили в Минобороны страны.

Ранее Кулеба заявил, что Россия стягивает свои войска возле украинской границы на трех направлениях.

Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что страна имеет дело с крупнейшим перемещением войск в России со времени Второй мировой войны.

Отметим, глава ЦРУ не исключает вторжения России на территорию Украины. Там говорят, что это может быть ограниченное вторжение.

Источник

РФ, Кулеба
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