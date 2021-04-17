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Зеленский не в состоянии противостоять такому политику, как Медведчук, поэтому надеется на Байдена – французские аналитики

17.04.2021 / 15:27
Пандемия COVID-19, экономический и политический кризис стали причиной того, что Украина, и так ослабленная коррупцией и нерациональным распределением ресурсов, оказалась в еще более плачевном состоянии. В сложившейся ситуации для украинского лидера Владимира Зеленского единственная возможность хоть как-то укрепить свой рейтинг – это затмить предшественника, перетянув на свою сторону националистически настроенный электорат.

Об этом пишет французский аналитический центр Telos.

«В стратегических вопросах, а также в вопросах здравоохранения и бюджета Украина только искалечила суверенитет: она не контролирует свою судьбу, обладает лишь очень ограниченной устойчивостью и зависит от внешних игроков», ‒ говорится в публикации.

По мнению французских аналитиков, дискредитировав себя по всем фронтам, действующая украинская власть решила резко изменить политический курс, чтобы переманить на свою сторону националистически настроенный электорат экс-президента Петра Порошенко.

«Чтобы позиционировать себя в качестве лидера проевропейского лагеря, он должен затмить своего предшественника, скомпрометировав его», – пишут аналитики Telos о Зеленском, уточняя, что «первым объектом нападения» стал председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук. Таким образом Зеленский убивает двух зайцев, устраняя главного политического конкурента и объявляя войну оппозиции, на что так и не решился его предшественник. Тем самым Зеленский «лишает бывшего президента статуса первого патриота».

Правда, французские аналитики сомневаются в том, что Зеленский может на равных противостоять такому политику, как Медведчук.

«Единственная надежда украинского президента заключается в возможной мобилизации администрации Байдена», – отмечается в публикации аналитического центра.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что украинская власть не гнушается никакими методами в борьбе с оппозицией: личными репрессиями, возбуждением уголовных дел, давлением на бизнес. Однако политик подчеркнул, что он и депутаты от «Оппозиционной платформы – За жизнь» готовы жертвовать личными интересами ради того, чтобы остановить беспредел команды Зеленского и не позволить узурпировать власть в стране.

Медведчук, Зеленский
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