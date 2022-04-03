В УПЦ простились с погибшими украинскими воинами

В храмах Нежинской, Николаевской, Харьковской и Владимир-Волынской епархий УПЦ священники отпели погибших украинских военнослужащих.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в Успенском Святогорском женском монастыре в Зимне провели в последний путь воина Вооруженных сил Украины Владимира Зимича.

Владимир был жителем села Зимно. За отпеванием в главном храме обители молилась настоятельница монастыря игуменья Стефана (Бандура) и сестры обители. После чина отпевания матушка Стефана произнесла надгробное слово.

По благословению митрополита Нежинского и Прилуцкого Климента, в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Прилук протоиерей Николай Котеленец в сослужении городского духовенства совершил чин похорон новопреставленного украинского воина Ярослава Кравченко.

По завершению отпевания гроб с телом воина перенесли на соборную площадь, где духовенство совершило заупокойную литию.

Священнослужители Николаевской епархии УПЦ помолились за упокой души жертвы ракетного удара Андрея Тянулина, который нес службу в подразделении МВД и погиб 29 марта.

«Андрей родился 6 марта 1971 года. Впоследствии он нес службу в правоохранительных органах, являлся сотрудником спецподразделения МВД «Беркут». Также раб Божий Андрей был прихожанином кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы Николаева Украинской Православной Церкви, помогал в обеспечении порядка во время крестных ходов и больших церковных праздников», - говорится на сайте Николаевской епархии.

Чин отпевания совершили клирики храма Всех святых в Николаеве протоиереи Николай Мартынюк и Андрей Чиженко.

Также храме Всех святых протоиереем Николаем Мартынюком были совершены отпевания еще двух николаевцев, погибших вместе с Андреем – воина территориальной обороны Константина Оплята и работника Хозяйственного суда Николаевской области Надежды Торховой.

В Михайловском храме села Замшаны Владимир-Волынской епархии УПЦ священники Ратневского и Горняковского благочиния отпели воина Романа Михалевича.

На Харьковщине настоятель храма Казанской иконы Божией Матери города Первомайский протоиерей Иоанн Гафич и иерей Николай Лесько отпевали воина территориальной обороны Виталия Смолярова, героически погибшего защищая Изюмщину.