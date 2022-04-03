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На Черкащине освятили новый храм УПЦ

03.04.2022 / 20:35
На Черкащине освятили новый храм УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
После освящения в новом храме была отслужена Божественна литургия


На Черкащине в селе Нетеребка освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь святителя Николая Чудотворца.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на cherkasy.church.ua, чин великого освящение храма совершил митрополит Черкасский и Каневский Феодосий.

Митрополит Феодосий рассказал верующим о значении священнодействия, подчеркнув, что собравшиеся являются непосредственными свидетелями и участниками радостного события духовного рождения храма Божьего.

После освящения в новом храме была отслужена Божественна литургия.

Владыка вручил церковные награды благотворителям, внесшим весомый вклад в строительство храма.

Источник: Inpress.ua
Черкасская область, УПЦ, новый храм
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