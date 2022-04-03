На Черкащине освятили новый храм УПЦ



На Черкащине в селе Нетеребка освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь святителя Николая Чудотворца.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на cherkasy.church.ua, чин великого освящение храма совершил митрополит Черкасский и Каневский Феодосий.

Митрополит Феодосий рассказал верующим о значении священнодействия, подчеркнув, что собравшиеся являются непосредственными свидетелями и участниками радостного события духовного рождения храма Божьего.

После освящения в новом храме была отслужена Божественна литургия.

Владыка вручил церковные награды благотворителям, внесшим весомый вклад в строительство храма.