В Черкасской области появился новый храм Украинской Православной Церкви

Накануне дня Святой Троицы в Золотоноше Черкасской области состоялось освящение нового храма Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черкасской епархии, храм в честь Святой Троицы освятили митрополит Черкасский и Каневский Софроний 13 июня.

Ему сослужил викарный епископ Иоанн вместе с приходским духовенством.

Владыка Софроний наградил настоятеля нового храма протоиерея Георгия Басаараба, а по завершении Божественной литургии - прихожан, которые трудились над сооружением храма.