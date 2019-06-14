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В Черкасской области появился новый храм Украинской Православной Церкви

14.06.2019 / 12:19
В Черкасской области появился новый храм Украинской Православной Церкви
Освящение храма Источник: Центр информации УПЦ
Ему сослужил викарный епископ Иоанн вместе с приходским духовенством

Накануне дня Святой Троицы в Золотоноше Черкасской области состоялось освящение нового храма Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черкасской епархии, храм в честь Святой Троицы освятили митрополит Черкасский и Каневский Софроний 13 июня.

Ему сослужил викарный епископ Иоанн вместе с приходским духовенством.

Владыка Софроний наградил настоятеля нового храма протоиерея Георгия Басаараба, а по завершении Божественной литургии - прихожан, которые трудились над сооружением храма.

Источник: Inpress.ua
Черкасская область, УПЦ
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