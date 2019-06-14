В миссии ООН заявляют, что расследования убийств на Майдане - затяжные и неэффективные

Об этом она сказала во время представления "Доклада о ситуации с правами человека в Украине 16 февраля -15 мая 2019 года".

"Прошло 5 лет после убийств на Майдане зимой 2014 года, а также после убийств и насильственных смертей в Одессе 2 мая того же года. Расследования и судебные производства затяжные и неэффективные, хотя мы отмечаем определенный прогресс в расследовании, которое осуществляет Генеральная прокуратура", - отметила Фрейзер.

По её словам, не привлечены к ответственности и виновные в убийстве и нападениях на правозащитников и представителей СМИ.

"Например, судебное разбирательство дела об убийстве Олеся Бузины, которое произошло 4 года тому назад, начинается заново, что ещё больше затягивает правосудие. Судебное разбирательство длилось 1 год и 4 месяца, а в мае этого года судья объявил о самоотводе", - подчеркнула Фрейзер.

Она также напомнила, что в июле исполняется три года со дня убийства журналиста Павла Шеремета, а "следствие до сих пор ищет виновных этого преступления".

"Несмотря на то, что за смертельное нападение на Екатерину Гандзюк были осуждены 5 человек, те, кто приказал и заплатил за это преступление, еще не были привлечены к ответственности", - заметила глава миссии.

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В то же время она подчеркнула, что в феврале, марте и апреле 2019 года наблюдалось уменьшение количества нападений на представителей СМИ, но отметила, что в мае и июне произошли два жестоких нападения в Черкассах и Харькове.

"Мы призываем правоохранительные органы обеспечить быстрое и эффективное расследование всех нападений", - обратилась Фрейзер.

В то же время она призвала Президента Украины поддерживать культуру ответственности и соблюдение верховенства права, которые сужают гражданское пространство.

Она также подчеркнула на необходимости "больше делать для противодействия давления на судей, реформирования Генеральной прокуратуры Украины и обеспечения достаточных ресурсов для функционирования Государственного бюро расследований".

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