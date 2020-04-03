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В ГБР говорят, что отмены закона об амнистии майдановцам хочет ООН

03.04.2020 / 12:17
Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) среди главных препятствий для эффективного расследования "дел Майдана" назвала "закон о неприкосновенности" участников протестов на Майдане в 2013-2014 годах.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР

Дословно: "мониторинговая миссия отмечает, что в расследовании 98 убийств, отсутствует прогресс в процессах об убийствах 43 человек. Среди главных препятствий для эффективного расследования преступлений специалистами ММПЧУ выделены следующие факторы:

недоукоплектованисть судов следователями судьями;
недостаточное финансирование учреждений судебных экспертиз;
так называемый "закон о неприкосновенности", который не допускает проведения расследования убийств правоохранителей".

Как указывает пресс служба ГБР, в своем отчете по расследованию убийств во время акций протестов на Майдане мониторинговая миссия рекомендует Украине:

обеспечить независимое и беспристрастное расследование всех без исключения убийств, совершенных во время протестов на Майдане Независимости в Киеве;
изменить процедуру заочного производства, позволив пересматривать приговор суда после задержания обвиняемого;
отменить "закон о неприкосновенности";
обеспечить явку в суд подозреваемых и обвиняемых, освобожденных из-под стражи.

И.о. директора ГБР Александр Солоков подчеркнул необходимость учета следственными подразделениями Бюро рекомендаций мониторинговой миссии ООН в своей работе.

Напомним: в феврале в то время и.о. директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова заявила, что для справедливого и честного расследования дел по Евромайдану необходимо отменить закон о недопущении преследования участников протестов от 2014 года.

Руслан Рябошапка, который тогда был генеральным прокурором, назвал бессмысленной идею Венедиктовой об отмене закона об амнистии майдановцев.

При этом он подчеркнул, что в законе есть норма, которую следует изменить. По его словам, она мешает расследовать дела независимо от того, кто мог быть лицом, совершившим эти преступления. Эта норма, в частности, касается невозможности собирать доказательства, хранить информацию.

Источник 

амнистия, ООН, Майдан, ГБР
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