Руководитель ГБР выступает за отмену закона об амнистии участников Майдана

Об этом Венедиктова заявила в интервью LB.ua

По ее словам, действие этого закона противоречит Уголовно-процессуальному кодексу, а вышеназванный закон, препятствует объективному расследованию убийств правоохранителей.

Прямая речь: "Были убиты 78 митингующих и 13 милиционеров. С точки зрения справедливости, мы должны помнить и о 13 погибших правоохранителях, которые выполняли приказ. Если приказы были преступными, нужно привлечь к ответственности тех, кто их отдавал. Если мы хотим справедливого и честного расследования, то этот закон нужно отменить...

Кроме того, мы разработали законопроект о заочном осуждении, которое было направлено всем главам фракций и Денису Монастырскому (председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности - ред.). Очень надеемся, что депутаты его поддержат. Поскольку дальше мы не можем двигаться. Я понимаю, что эту инициативу не поддержит широкий круг лиц, поскольку заочное осуждение будет касаться всех ... Но без этого, повторюсь, двигаться дальше (по делам Майдана - ред.) невозможно".

Напомним: 21 февраля 2014 года Верховная Рада приняла закон о недопущении преследования участников массовых акций протеста.

20 ноября 2019 года органы прокуратуры потеряли следственные функции по делам Евромайдана. Материалы уголовных производств перешли частично в Государственное бюро расследований.

Отдел по расследованию "дел Майдана" в ГБР возглавил Александр Буряк.

Источник