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Венедиктова: приказы на назначение заместителей главы ГБР подписаны

21.01.2020 / 10:47
Временный исполняющий обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова заявила, что подписала приказы о назначении своих заместителей.

Об этом свидетельствует видеообращение, опубликованное ГБР 20 января

Прямая речь: "Как только мы начали четко выполнять требования закона, формировать подразделение о расследовании дел Майдана с беспристрастными следователями, каждому из которых я посмотрела в глаза, активизировали ход расследования важных дел, началась волна грязи. Сначала в отношении самих следователей по делу Майдана, затем относительно назначенного руководителя подразделения сейчас такая же ситуация происходит и с заместителями директора.

Каждый хочет поставить своего и ставки выросли. Сообщаю: комиссия по отбору заместителей закончила свою работу, кандидаты прошли спецпроверку, приказы на назначение заместителей подписаны".

Относительно манипуляций "заместитель председателя ГБР, адвокат Януковича будет расследовать дела Майдана" Венедиктова отметила, что подразделение по делам Майдана подчинено исключительно директору ГБР. Она настаивает, что были приняты все предусмотренные законом меры, направленные на недопущение конфликта интересов.

Прямая речь: "Вижу прямую связь между активизацией расследования резонансных дел против злоупотреблений высокопоставленных чиновников и информационной атакой, которая активно направлена ​​на дискредитацию кадровых назначений руководства ГБР, прошедших конкурс с участием международных наблюдателей в соответствии с законодательством Украины".

Дополнительно: "Украинская правда" пыталась уточнить, кто именно был назначен на должности заместителей председателя ГБР, но в отделе по работе с общественностью и СМИ не смогли ответить на вопрос, и отметили, что "информация появится на сайте".

Напомним: Адвокатская совещательная группа обратилась к президенту Владимиру Зеленскому и силовикам с призывом воспрепятствовать назначению заместителем председателя ГБР Александра Бабикова, который работал в юридической фирме Aver Lex и защищал экс-президента Виктора Януковича.

Источник 

ГБР, Венедиктова, заместители
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