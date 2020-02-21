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Порошенко подал иск к ГБР и Венедиктовой об опровержении распространенной информации

21.02.2020 / 18:12
Пятый президент Украины, нардеп Петр Порошенко подал в суд иск об опровержении распространенной врио директора Госбюро расследований Ириной Венедиктовой и ее подчиненными недостоверной информации.

Об этом сообщил его адвокат Игорь Головань.

"Иск об опровержении распространенной госпожой Венедиктовой и ее подчиненными недостоверной информации уже подан", - написал Головань на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг, 20 февраля, прикрепив фото, подтверждающее соответствующую информацию.

Защитник также перечислил ряд претензий к ГБР: "… ГБР под руководством госпожи Венедиктовой и в дальше продолжает Печерскую аферу (экс-главы ГБР Романа – ред.) Трубы, хотя уже неоднократно Киевский апелляционный суд устанавливал очевидный факт нахождения ГБР в Шевченковском районе столицы. Вслед за Трубой и его сообщниками продолжает Венедиктова и распространять ложь о якобы многочисленных неявках пятого президента Украины Петра Порошенко на допросы в качестве свидетеля".

Источник

иск, Порошенко, ГБР, Головань, Венедиктова
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