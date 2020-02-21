Пристайко: международное единство и солидарность - единственный способ остановить агрессию РФ против Украины

"Несмотря на то, что Кремль остается слепым и глухим к призывам и решениям международного сообщества, я абсолютно убежден, что международное единство и солидарность, уважение к правам человека - единственный способ остановить агрессию Москвы против моей страны и, в конце концов, деоккупировать части территории Украины", - сказал он в четверг, 20 февраля, на дебатах Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

Министр подчеркнул, что РФ делает все возможное для легитимизации своей незаконной оккупации Крыма, проводя там незаконные выборы, отправляя своих эмиссаров, незаконно избранных в Крыму, на международные форумы или назначая российские телефонные коды Крыму.

"Нарушение прав человека и основных свобод оккупирующей державой не ослабевают в Крыму. Многочисленные резолюции Генассамблеи ООН осуждают злоупотребления, меры и практику дискриминации в отношении жителей временно оккупированного Крыма - крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам", - сказал глава украинского МИД.

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