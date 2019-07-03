Суд разрешил ГБР изъять документы в Международном инвестиционном банке по делу против Порошенко

Об этом говорится в материалах суда.

Согласно им, ГБР расследует дело от 23.05.2019 по фактам возможного уклонения от уплаты налогов и дальнейшей легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, при осуществлении сделки с купли-продажи ЧАО "Завод" Кузница на Рыбацком ", совершенного должностными лицами, которые занимают (занимали) особо ответственное положение, а также по факту возможного внесения должностными лицами ПАО "ЗНКИФ" Прайм Эссетс Капитал" и ОАО "ЗНКИФ "ВИК" в ноябре 2018 заведомо ложных сведений в регистрационные документы и документов налоговой отчетности предприятий, что привело к тяжелым последствиям, по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 212 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса.

19 июня суд разрешил ГБР доступ к документам Международного инвестиционного банка с возможностью изъятия надлежащим образом заверенных копий документов, а в случае отсутствия оригиналов документов, подлежащих выемке на бумажных носителях - предоставить для проведения выемки надлежащим образом заверенные копии или электронные распечатки указанных документов.

В частности суд разрешил изъять документы по открытию и/или закрытии счетов ЧАО "Завод" Кузница на Рыбацком",

платежных поручений и мемориальных ордеров, которые свидетельствуют о поступлении и использовании средств по счетам, документов относительно осуществления операций с ценными бумагами: договоров на приобретение бланков векселей, реестра выданных-погашенных векселей, договоров купли-продажи ценных бумаг, актов приема-передачи ценных бумаг, актов выполненных обязательств, распоряжений по зачислению списание ценных бумаг, документов об открытии счетов в ценных бумагах, других документов.

Также суд разрешил изъять документы по проведению финансового мониторинга сотрудниками Международного инвестиционного банка банковских операций ЧАО "Завод "Кузница на Рыбацком".

Напомним, Порошенко опосредованно владеет 60% акций банка.

Другим крупным акционером банка является первый заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко с долей 14,9% акций.

Госбюро расследований вызвало на допрос бизнесмена Сергея Тигипко и владельца телеканала "Прямой", бывшего депутата Верховной Рады Владимира Макеенко по делу о возможной узурпации власти экс-Президентом Петром Порошенко.

Также на телеканале "Прямой", который принадлежит Петру Порошенко, прошли санкционированная судом выемка документов по делу об отмывании средств и легализации акций телеканала через кипрскую компанию.

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