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ЦИК зарегистрировал Шария и Евтухова кандидатами на выборах в Раду по списку "Партии Шария"

03.07.2019 / 11:46
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла решение о регистрации кандидатом в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду блогера Анатолия Шария.

Он был №1 в избирательном списке политсилы "Партия Шария".

Такое решение ЦИК приняла на заседании во вторник, 2 июля, большинством голосов во исполнение постановления Верховного суда от 30 июня по заявлению политсилы "Партия Шария".

Кроме того, ЦИК большинством голосов приняла решение о регистрации кандидатом в народные депутаты диджея, продюсера Евгения Евтухова (был под №5 в избирательном списке политсилы "Партия Шария" в общегосударственном многомандатном округе).

Как сообщалось, 24 июня ЦИК отказала Шарию в регистрации кандидатом в народные депутаты на выборы в Верховную Раду.

Источник 

выборы, ЦИК, Шарий
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