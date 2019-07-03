ЦИК зарегистрировал Шария и Евтухова кандидатами на выборах в Раду по списку "Партии Шария"

Он был №1 в избирательном списке политсилы "Партия Шария".

Такое решение ЦИК приняла на заседании во вторник, 2 июля, большинством голосов во исполнение постановления Верховного суда от 30 июня по заявлению политсилы "Партия Шария".

Кроме того, ЦИК большинством голосов приняла решение о регистрации кандидатом в народные депутаты диджея, продюсера Евгения Евтухова (был под №5 в избирательном списке политсилы "Партия Шария" в общегосударственном многомандатном округе).

Как сообщалось, 24 июня ЦИК отказала Шарию в регистрации кандидатом в народные депутаты на выборы в Верховную Раду.

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