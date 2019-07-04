Парубий призывает ЦИК отменить регистрацию Кузьмина, Клюева и Шария кандидатами в нардепы

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий просит Госпогранслужбу, Генпрокуратуру и СБУ предоставить данные о проживании на территории Украины в последние 5 лет адвоката, первого замгенпрокурора (2010-2013) Рената Кузьмина, а также экс-главы администрации президента времён Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария, а Центральную избирательную комиссию - пересмотреть свои решения о регистрации этих лиц кандидатами в народные депутаты Украины.

"Относительно Кузьмина. Есть ли у ГПС сведения о проживании на протяжении последних пяти лет на территории Украины Кузьмина Рената. Обращаюсь к ГПУ: есть ли у нее сведения о проживании на протяжении последних 5 лет на территории Украины Кузьмина Рената? Обращаюсь к СБУ выяснить, когда и при каких обстоятельствах гражданин Украины Кузьмин отбыл за пределы государственной границы Украины, после отбытия за пределы государственной границы Украины зафиксировано ли возвращение Кузьмина через государственную границу на территорию Украины, есть ли у СБУ сведения о проживании на протяжении последних 5 лет на территории Украины Кузьмина?", - озвучил Парубий вопросы на пленарном заседании парламента в среду, 3 июля.

Спикер озвучил аналогичные вопросы к Генпрокуратуре, Госпогранслужбе и СБУ относительно Клюева и Шария.

"Надеюсь, что вопросы заданы правильно. Потому что те отписки, которые давали государственные органы власти, и привели и к решению суда, и к решению ЦИК. Я задал вопросы так, что не может быть двоякой трактовки", - подчеркнул он.

Парубий высказал надежду, что соответствующие государственные органы предоставят ответы.

"Обращаюсь к Центральной избирательной комиссии: немедленно, получив нововыявленные факты, пересмотреть свое решение и отменить решение о регистрации одиозных лиц", - заявил Парубий.

Как сообщалось, 2 июля Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла решение о регистрации кандидатом в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду блогера Анатолия Шария, который был №1 в избирательном списке политсилы "Партия Шария".

Кроме того, в этот же день ЦИК по решению Верховного суда зарегистрировала Клюева кандидатом в нардепы по мажоритарному округу в Донецкой области.

Ранее Центризбирком отказал Клюкву и Шарию в регистрации кандидатами в народные депутаты.

Клюев подозревается в завладении с мая 2010 по апрель 2011 года государственным имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, совершенным по предварительному сговору группой лиц, повторно и в особо крупных размерах. Печерский райсуд Киева разрешил Генпрокуратуре проводить специальное досудебное расследование в его отношении. На 26 июня он вызван на допрос в качестве подозреваемого. По информации СБУ, в настоящее время Клюев живет в РФ.

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