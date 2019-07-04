В Верховном суде подчеркивают, что не обязывали ЦИК регистрировать Клюева и Шария кандидатами в депутаты

А лишь обязал продолжить рассмотрение их документов, подчеркивает глава Кассационного административного суда при ВС Михаил Смокович.

"Суд не обязывал (ЦИК – ред.) регистрировать, а обязал продолжить рассмотрение", - сказал Смокович на брифинге в среду, 3 июля, в Киеве.

"ЦИК должна была продолжить рассмотрение заявления о регистрации, а какой должен быть результат – я не комментирую". – сказал Смокович, добавив, что у ЦИК есть еще "институт отмены регистрации", если получены доказательства нарушения законодательства касательно необходимых условий для регистрации.

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