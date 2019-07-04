Митрополит Онуфрий рассказал, как грех влияет на судьбу человека

В 38-м выпуске программы «Слово Предстоятеля» на телеканале «Интер» в субботу в 07.10 Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий расскажет, что человека всегда наполняет Божественный свет, но грех может ослепить и человек больше не видит Бога, не видит свет.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом в видео-анонсе, который телеканал «Интер» опубликовал в Facebook.

«Мы видим тот Свет, который всегда наполняет человека, – Свет Божий, Бог. Если наши глаза загрязнены грехом, то мы этого не видим, мы находимся в темноте, от которой веет холодом, тяжестью, неприятностью, отчаянием», – рассказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий

Предыдущий, 37-й выпуск программы Предстоятель УПЦ посвятил Божьей правде и Заповедям блаженства.

«Человеческая правда, какой бы она ни была красивой, несет с собой смерть. Божья правда, какой бы она ни была горькой, несет с собой жизнь», – сказал он.