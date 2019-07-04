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Аваков написал ЦИК письмо: Клюев не жил в Украине с 2014-го

04.07.2019 / 10:45
Глава МВД Арсен Аваков заявляет, что экс-глава Администрации президента Виктора Януковича Андрей Клюев покинул Украину в 2014 году и с тех пор не проживал на территории нашей страны.

Об этом он написал в письме на имя главы ЦИК Татьяны Слипачук.

"МВД достоверно известно, что указанный гражданин (Андрей Клюев, – ред.) покинул территорию Украины в 2014 году вместе с Януковичем В.Ф. и не проживал на территории Украины последние пять лет. Указанная информация подтверждается материалами уголовных производств, которые расследуются следственными подразделениями Национальной полиции", - написал Аваков.

Он также добавил, что по данным Интегрированной информационно-телекоммуникационной системы "Аркан", Клюев не пересекал границу Украины на протяжении последних 5 лет.

Также, по словам Авакова, Клюев находится в розыске как лицо, которое уклоняется от следствия.

"Направил в ЦИК письмо. Надеюсь, что он послужит основанием для принятия ЦИК решения о снятии с участия в выборах Андрея Клюева", - подытожил Аваков.

Напомним: 23 июня Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать Андрея Клюева в связи с тем, что он не проживал на территории Украины в течение последних 5 лет, с 2014 года.

1 июля Верховный суд разъяснил, что обязал Центризбирком повторно рассмотретьдокументы о регистрации Клюева кандидатом в нардепы.

2 июля комиссия зарегистрировала Клюева кандидатом в нардепы. В ЦИК отметили, что решение приняли большинством голосов во исполнение постановления Верховного суда.

Позже ГПУ подтвердила, что Клюев находится в розыске и есть решение суда о его задержании.

Кроме того, начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил Громадському, что Клюев в мае этого года информировал Интерпол о том, что находится в России, а именно в селе Шульгино Одинцовского района Москвы.

После этого Центризбирком заявил, что может пересмотреть свое решение о регистрации эксглавы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюеа и одиозного блогера Анатолия Шария кандидатами в народные депутаты, если получит дополнительные доказательства о том, что последние 5 лет они не были в Украине.

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выборы, ЦИК, Аваков, Клюев
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