Войти | Зарегистрироваться
11:13

четверг,
04 июля
Онлайн
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
Жизнь
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
Какими бывают летние пищевые отравления и как себя от них обезопасить
Жизнь
Какими бывают летние пищевые отравления и как себя от них обезопасить
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В РПЦ объяснили, почему Православная Церковь не последует примеру Ватикана, который изменил «Отче наш»

04.07.2019 / 10:37
В РПЦ объяснили, почему Православная Церковь не последует примеру Ватикана, который изменил «Отче наш»
Митрополит Иларион (Алфеев) Источник: «Церковь и мир»
По словам митрополита Илариона, богословским объяснением этих слов молитвы Господней являются описанные в Книге Иова события, когда Бог испытал верность праведного Иова и попустил ему пережить серьезные скорби

В Русской Православной Церкви объяснили, почему Православная Церковь не последует примеру Ватикана, который изменил текст молитвы «Отче наш», так как слова «и не введи нас во искушение» вызвали полемику.

О том, что не устроило Ватикан и Папу Римского, в частности, в тексте молитвы «Отче наш», рассказал глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в эфире программы «Церковь и мир».

«Приводили даже текст из послания апостола Иакова, где говорится, что Бог не искушает никого», – сказал митрополит Иларион.

Иисус Христос произнес молитву «Отче наш» на арамейском языке, и никто не знает, как она звучала в оригинале, объяснил глава ОВЦС РПЦ.

«Все слова Иисуса Христа, кроме нескольких коротких фраз, до нас дошли в греческом переводе. И именно греческий перевод является тем оригиналом, с которого делались другие переводы. В греческом оригинале написано именно так: "И не введи нас в искушение"», – рассказал он.

По словам митрополита Илариона, богословским объяснением этих слов молитвы Господней являются описанные в Книге Иова события, когда Бог испытал верность праведного Иова и попустил ему пережить серьезные скорби.

«Когда мы молимся словами "не введи нас в искушение", то мы, прежде всего, молимся о том, чтобы Бог не посылал нам тяжелых испытаний. Таких испытаний, которые бы превышали наши силы. Вот, собственно, о чем идет речь в этой молитве. Никакой необходимости менять словесное выражение этой молитвы я не вижу», – подчеркнул иерарх РПЦ.

«Не думаю, что когда-либо Православная Церковь будет менять этот текст», - заключил он.

Как сообщалось, Папа Римский изменил текст молитвы «Отче наш». По мнению Папы, данный текст английского перевода подразумевает, что Бог, а не сатана, вводит людей в искушение. Поэтому, после 16 лет исследований, Папа одобрил текст, который теперь гласит «не позволяй нам впасть в искушение» (do not let us fall into temptation), что ближе к французскому переводу, который был изменен ранее. Однако, в тексте Евангелия от Матфея (глава 6, стих 13) и Евангелия от Луки (глава 11, стих 4) говорится «и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого», что, по мнению комментаторов данного решения Папы, дает основания утверждать, что Папа изменил не только текст молитвы, но и текст Евангелия.

Источник: Inpress.ua
молитва, РПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
4 июля
3 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.