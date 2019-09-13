В РПЦ подчеркнули, что молятся о мире в Украине, а не в Новороссии

Более пяти лет во всех храмах Русской Православной Церкви молятся о мире в Украине, а не в Новороссии.

Об этом написал исполняющий обязанности главы пресс-службы Патриарха Кирилла, глава Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда на своем Телеграм-канале, комментируя один из ответов на брифинге МИД России Марии Захаровой.

«Сегодня во время брифинга в МИД один из украинских журналистов толи в насмешку, толи всерьез поинтересовался у Марии Захаровой: «Вы за героев Новороссии молились в свое время»? На что Мария Владимировна, на время отойдя от своей ипостаси официального представителя МИД, посоветовала своему собеседнику зайти в любой из храмов Русской Православной Церкви», - написал Владимир Легойда.

Вместе с тем он подчеркнул, что молитва «о прекращении междоусобныя брани», была опубликована на сайте patriarchia.ru в 2014-м году.

«Именно так. Уже более 5 лет во всех храмах Русской Православной Церкви неустанно совершается особая молитва о мире и прекращении междоусобной брани в Украине. С таким призывом Патриарх Кирилл выступил еще в июне 2014 года. Тогда же был опубликован и текст этой молитвы», - отметил Владимир Легойда.