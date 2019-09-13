Патриарх Кирилл назначил нового руководителя своей пресс-службы

Временно исполняющим обязанности руководителя пресс-службы Патриарха Кирилла назначен председатель Синодального отдела Русской Православной Церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Распоряжением Патриарха Кирилла иерей Александр Волков освобожден от должности руководителя Патриаршей пресс-службы с 11 сентября, сообщает patriarchia.ru.

В Отделе РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ пояснили, что это решение связано, в том числе, с реорганизацией и оптимизацией информационных служб Московского Патриархата.