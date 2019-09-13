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Кличко назначил Белоцерковца своим советником по стратегическим вопросам

13.09.2019 / 10:09
Мэр Киева внес изменения в свое же распоряжение

Киевский городской глава Виталий Кличко назначил экс-нардепа Дмитрия Белоцерковца своим советником по стратегическим вопросам. Ранее Белоцерковец был советником мэра Киева по вопросам благоустройства и защиты окружающей природной среды.

Об этом стало известно из распоряжения Виталия Кличко от 11 сентября, сообщает “КиевVласть”.

Мэр Киева внес изменения в свое же распоряжение, которым Дмитрий Белоцерковец был назначен советником Киевского городского главы по вопросам благоустройства и защиты окружающей природной среды.

«Внести изменения в распоряжение Киевского городского главы от 29 марта 2016 года №233 “О назначении Белоцерковца Д.О.”, а именно: слова “по вопросам благоустройства и защиты окружающей природной среды” заменить словами “по стратегическим вопросам”», – сказано в распоряжении.

Источник: Inpress.ua
столица, Киев, Кличко, Белоцерковец
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