Кличко назначил Белоцерковца своим советником по стратегическим вопросам

Киевский городской глава Виталий Кличко назначил экс-нардепа Дмитрия Белоцерковца своим советником по стратегическим вопросам. Ранее Белоцерковец был советником мэра Киева по вопросам благоустройства и защиты окружающей природной среды.

Об этом стало известно из распоряжения Виталия Кличко от 11 сентября, сообщает “КиевVласть”.

Мэр Киева внес изменения в свое же распоряжение, которым Дмитрий Белоцерковец был назначен советником Киевского городского главы по вопросам благоустройства и защиты окружающей природной среды.

«Внести изменения в распоряжение Киевского городского главы от 29 марта 2016 года №233 “О назначении Белоцерковца Д.О.”, а именно: слова “по вопросам благоустройства и защиты окружающей природной среды” заменить словами “по стратегическим вопросам”», – сказано в распоряжении.