Сенцов заявил, что от него требовали дать показания на Кличко

Освобожденный в рамках обмена пленными украинский политзаключенный и режиссер Олег Сенцов заявил, что от него требовали дать показания на главу Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталия Кличко.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с Александром Кольченко, передает «РБК-Украина».

По словам режиссера, следователь требовал от него дать показания перед выборами президента Украины.

«Приходит следователь и говорит: "На тебя показания есть, по-любому сядешь, без вариантов. Но можешь облегчить свою участь, дать показания на кого-нибудь в Киеве. На Кличко или на кого-нибудь еще… Любая фамилия устроит". Нужно понимать, что все это происходило за две недели до выборов президента Украины, поэтому им нужно было такой скандал подвести», - заявил Сенцов.

При этом он добавил: «Я сказал «нет» и никогда об этом не жалел».

В свою очередь, Кольченко сообщил, что ему на досудебной стадии не поступали подобные предложения от следствия.