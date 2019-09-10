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Сенцов заявил, что от него требовали дать показания на Кличко

10.09.2019 / 15:13
От Сенцова требовали дать показания перед выборами президента Украины

Освобожденный в рамках обмена пленными украинский политзаключенный и режиссер Олег Сенцов заявил, что от него требовали дать показания на главу Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталия Кличко.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с Александром Кольченко, передает «РБК-Украина».

По словам режиссера, следователь требовал от него дать показания перед выборами президента Украины.
«Приходит следователь и говорит: "На тебя показания есть, по-любому сядешь, без вариантов. Но можешь облегчить свою участь, дать показания на кого-нибудь в Киеве. На Кличко или на кого-нибудь еще… Любая фамилия устроит". Нужно понимать, что все это происходило за две недели до выборов президента Украины, поэтому им нужно было такой скандал подвести», - заявил Сенцов.

При этом он добавил: «Я сказал «нет» и никогда об этом не жалел».

В свою очередь, Кольченко сообщил, что ему на досудебной стадии не поступали подобные предложения от следствия.

Источник: РБК-Украина
столица, Киев, Кличко, Сецов
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