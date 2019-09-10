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Киевляне жалуются на едкий дым в двух районах

10.09.2019 / 15:33
Дым окутал Голосеевский и Дарницкий районы столицы

Едкий дым окутал Голосеевский и Дарницкий районы Киева.

Во вторник, 10 сентября, жители столицы начали жаловаться на то, что улицы города окутал густой дым, а едкий запах просочился в помещения. Об этом сообщает «Информатор».

Задымление связано с массовыми пожарами в Обуховском районе Киевской области, рассказала изданию пресс-секретарь ГСЧС Киевской области Виктория Рубан.

Сообщается, что вчера спасатели ГСЧС около 100 раз выезжали на места возгораний. Воспламенялись торфяники и несанкционированные свалки. В самом Киеве пожаров нет.

Источник: Inpress.ua
киев, дым, столица, Киев
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