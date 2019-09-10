СМИ: Нацбанк не утвердил кандидатуру председателя правления банка «СИЧ» из-за махинаций с отмыванием валюты

Национальный банк Украины не согласовал кандидатуру председателя правления банка «СИЧ» в связи с отмыванием денег и незаконной обналичкой валюты.

Как сообщает Dubinsky.pro, 22 июля 2019 набсовет банка "СИЧ" назначил и.о. председателя правления Олега Прилуцкого. В НБУ был подан пакет документов для согласования его кандидатуры, однако по результатам проверки и собеседования Нацбанк отказался утвердить Прилуцкого в должности, так как он «замешан в отмывании грязных денег и профнепригоден».

«Банк ведет рисковую деятельность, есть вопросы по финмониторингу и незаконным валютным операциям», - рассказал источник издания в Нацбанке.

По его словам НБУ недавно проводил проверку банка "СИЧ" по вопросам соблюдения валютного законодательства.

Банк известен на рынке тем, что занимается оптовым обменом наличной валюты в обход нормативов НБУ.

«Серые обменники в этом банке меняют крупные суммы безо всякой идентификации, у них этот процесс хорошо отлажен», - считает источник издания в надзоре регулятора.

В связи с этим, НБУ ввел в банк "СИЧ" своего куратора.

При этом в издании отмечают, что банк продолжает заниматься незаконными операциями с валютой даже в этой ситуации.

Основные владельцы банка "СИЧ" - Олег Баланда (55,6% акций), Валерий Раздорожный (31%), Андрей Мельник (9,6%) и Олег Губанов (3,74%).

Ранее банк "СИЧ" собирался купить экс-председатель правления "Родовид банка" Денис Горбуненко. Его кандидатуру, как нового акционера, также не хотят согласовать в НБУ, так как он «утратил безупречную деловую репутацию» и не может подтвердить источники капитала.

В апреле 2019 г "СИЧ" назначил членами набсовета Юрия Баскакова и Сергея Круглика. Баскаков в 2006 - 2009 гг был вице-президентом «Родовид банка». Круглик - бывший директор департамента международных связей Нацбанка. Во времена правления НБУ Арбузова и Соркина он занимался черным пиаром и дискредитацией независимых журналистов. Сейчас он лоббирует интересы банка в НБУ.

По словам собеседника издания в НБУ, регулятор может в итоге вывести банк "СИЧ" с рынка в связи с многочисленными нарушениями законодательства.

Как сообщалось, в марте 2018 банк "СИЧ" был оштрафован Нцбанком на 1,3 млн грн за отмывание грязных денег.