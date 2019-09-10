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В Конгрессе США начали расследование в отношении Трампа, Джулиани и Украины

10.09.2019 / 15:50
Три комитета Палаты представителей Конгресса США заявили в понедельник, 9 сентября, что начали расследование в отношении Трампа, Джулиани и Украины.

Три комитета Палаты представителей Конгресса США заявили в понедельник, 9 сентября, что начали "широкомасштабное расследование" сообщений о том, что президент Дональд Трамп, его адвокат Руди Джулиани и, возможно, другие оказывали давление на правительство Украины, чтобы склонить его к содействию кампании по переизбранию Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Представитель демократов, который возглавляет комитеты по вопросам разведки, наблюдения и иностранным делам Палаты обратился к Белому дому и Государственному департаменту с просьбой предоставить информацию о том, что они назвали попытками "манипулировать украинским правосудием".

Трамп и некоторые другие республиканцы ранее спрашивали, не было ли конфликта интересов в том, что Хантер Байден, сын бывшего вице-президента-демократа Джо Байдена, ныне кандидата в президенты, был членом правления украинской газовой компании Burisma, членов которой обвиняют в уклонении от уплаты налогов.

Напомним: 10 мая персональный адвокат американского лидера Рудольф Джулиани заявил, что планирует ехать в Украину, чтобы уговорить новоизбранного президента страны Владимира Зеленского не прекращать расследование дел, в которых заинтересован Дональд Трамп. Он также собирался рассказать Зеленскому, что знает о людях из его окружения.

Позже Джулиани отменил визит, заявив, что он бы оказался в "среде людей, которые являются врагами президента, а в некоторых случаях и врагами Соединенных Штатов".

Среди таких людей он назвал экс-нардепа Сергея Лещенко. Сам Лещенко заявил, что тогдашний генпрокурор Украины Юрий Луценко дезинформировал Джулиани, чтобы остаться на своей должности.

По данным Washington Post, у Трампа ждут, что президент Владимир Зеленский должен способствовать развитию расследования, открытого по Байдену. Более того, по данным издания, пересмотр США военной помощи для Украины был попыткой шантажа украинского лидера.

Источник 

США, расследование, Конгресс, Трамп, Джулиани
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