Пристайко: Зеленский 23 сентября посетит США

Об этом речь шла на пресс-конференции министра иностранных дел Вадима Пристайко с главой МИД Молдовы Нику Попеску.

Дословно Пристайко: "Вы знаете, что 23 сентября мы едем в США".

По его словам, в ближайшее время будет озвучена дата визита Зеленского в Вашингтон, где пройдёт его встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним: 7 августа советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон во время визита в Украину заявил, что президент США Дональд Трамп запланировал встречу с Владимиром Зеленским в Варшаве в рамках участия в мероприятиях к 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

Позже стало известно, что Трамп отменил поездку в Польшу в связи с тем, что на Флориду - один из штатов США - надвигается мощный ураган.

Американские СМИ считают, что Трамп пытается заставить Владимира Зеленского вмешаться в президентские выборы в США, которые должны состояться в 2020 году.

Источник