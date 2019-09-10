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Пристайко: Зеленский 23 сентября посетит США

10.09.2019 / 16:11
Министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что президент Владимир Зеленский посетит США 23 сентября для участия в Генассамблее ООН.

Об этом речь шла на пресс-конференции министра иностранных дел Вадима Пристайко с главой МИД Молдовы Нику Попеску.

Дословно Пристайко: "Вы знаете, что 23 сентября мы едем в США".

По его словам, в ближайшее время будет озвучена дата визита Зеленского в Вашингтон, где пройдёт его встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним: 7 августа советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон во время визита в Украину заявил, что президент США Дональд Трамп запланировал встречу с Владимиром Зеленским в Варшаве в рамках участия в мероприятиях к 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

Позже стало известно, что Трамп отменил поездку в Польшу в связи с тем, что на Флориду - один из штатов США - надвигается мощный ураган.

Американские СМИ считают, что Трамп пытается заставить Владимира Зеленского вмешаться в президентские выборы в США, которые должны состояться в 2020 году.

Источник 

США, Генассамблея ООН, Зеленский, Пристайко, Зеденский
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