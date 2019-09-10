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Открыт приём заявок на международный конкурс «Песнопения христианского мира»

10.09.2019 / 16:20
Открыт приём заявок на международный конкурс «Песнопения христианского мира»
Фестиваль Источник: Фома
В прошлом году конкурс собрал более 1300 участников из пяти стран

VII Ежегодный конкурс «Рождественские песни народов мира» пройдёт в рамках Патриаршего международного фестиваля «Песнопения христианского мира» в январе 2020 года.

Заявки на участие принимаются до 30 ноября, сообщает «Фома» со ссылкой на Патриархии.Ru, pravlife.org.

В прошлом году конкурс собрал более 1300 участников из пяти стран.

Конкурс проводится в заочной форме (принимаются видеозаписи выступления участников) и в форме очного отборочного тура (состоится в Пскове 15-16 ноября, прием заявок до 5 ноября). Номинации – «Хоровое пение», «Народное или этническое пение», «Академический вокал», «Инструментальное исполнение».

Принять участие в конкурсе могут детские, юношеские, молодежные творческие коллективы, солисты-исполнители, учащиеся образовательных учреждений, воскресных школ и семинарий, воспитанники детских домов, интернатов, дети с ограниченными возможностями здоровья. Возраст участников от 5 до 20 лет. К прослушиванию допускаются исключительно коллективы и солисты, не использующие фонограмм.

Победители конкурса награждаются дипломами лауреатов и становятся участниками благотворительного гала-концерта «Рождественские песни народов мира», который пройдет в Москве в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя 19 января 2020 года.

Участники отборочного тура и мастер-классов получат в подарок нотные сборники сочинений современных композиторов.

Источник: ForUm
фестиваль, конкурс
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