Кличко выписал надбавки для столичных чиновников в размере до 250%

Мэр Киева Виталий Кличко назначил руководителям структурных подразделений Киевской горгосадминистрации (КГГА) надбавки к должностным окладам за интенсивность труда.

Надбавки назначены на сентябрь, а их размер колеблется от 80% до 250% должностного оклада чиновников. Об этом стало известно из распоряжения Виталия Кличко № 777 от 5 сентября, сообщает «КиевVласть».

«Установить поименованным ниже руководителям структурных подразделений исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) – с 1 по 30 сентября 2019 года надбавку за интенсивность труда», – сказано в документе.

Согласно распоряжению, интенсивнее всего трудились в последнее время чиновники, которые получили 250% надбавки к своему окладу:

Дмитрий Науменко – директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры;

Станислав Москалевский – начальник Управления (инспекции) самоуправляющегося контроля;

Тарас Панчий – первый замдиректора Департамента – начальник управления контроля за благоустройством Департамента городского благоустройства.

Надбавку в размере 200% к окладу получили:

Валентина Гинзбург – директор Департамента здравоохранения;

Наталья Шамрай – директор Департамента (Центра) предоставления административных услуг;

Александр Никоряк – директор Департамента охраны культурного наследия.

Остальные чиновники получили меньшие по размерам надбавки:

Дмитрий Загуменный – руководитель аппарата КГГА – 150%;

Владимир Репик – директор Департамента финансов – 160%;

Наталья Мельник – директор Департамента экономики и инвестиций – 170%;

Оксана Колтик – директор Департамента внутреннего финансового контроля и аудита – 100%;

Александр Свистунов – директор Департамента градостроительства и архитектуры – главный архитектор города – 100%;

Петр Оленич – директор Департамента земельных ресурсов – 100%;

Андрей Гудзь – директор Департамента коммунальной собственности Киева – 120%;

Владимир Кузьменко – директор Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля города Киева – 150%;

Оксана Екасева – директор Департамента по вопросам регистрации – 170%;

Вадим Фиоктистов – директор Департамента промышленности и развития предпринимательства – 100%;

Юрий Назаров – директор Департамента информационно-коммуникационных технологий – 100%;

Дина Попова – директор Департамента культуры – 100%;

Вадим Гутцайт – директор Департамента молодежи и спорта – 100%;

Елена Фиданян – директор Департамента образования и науки – 130%;

Роман Лелюк – директор Департамента общественных коммуникаций – 150%;

Андрей Малеваный – начальник Управления экологии и природных ресурсов – 150%;

Роман Ткачук – начальник управления по вопросам гражданской защиты – 150%;

Александр Панченко – директор Государственного архива Киева – 150%;

Валерий Танцюра – начальник Службы по делам детей и семьи – 140%;

Светлана Устименко – первый замдиректора Департамента социальной политики – 130%;

Марина Радова – замначальника Управления – начальник отдела организации туристической деятельности Управления туризма и промоций – 130%.

Наименее интенсивно, согласно документу, трудился Александр Смирнов – начальник Управления по вопросам рекламы. Ему начислено лишь 80% надбавки к окладу.