Под Киевом правоохранителей забросали гранатами

В Ирпене под Киевом на правоохранителей было совершено дерзкое покушение.

Как сообщает «Сегодня» со ссылкой на главу ГУ НП Киевской области Андрея Небытова, в рамках расследования полицейские ирпенского региона вычислили мужчину, причастного к совершению тяжелого преступления – нанесению ножевых ранений. Подозреваемый сдаваться без боя не захотел.

«Во время задержания он забаррикадировался в доме и бросил в сторону правоохранителей две гранаты. К счастью, они не сработали, а злоумышленник таки был обезврежен», – сообщил Небытов.

Во время обыска дома у задержанного полицейские нашли еще две гранаты, а также различные ножи. Использовался ли какой-то из них во время нападения, должна установить экспертиза. Расследование продолжается.