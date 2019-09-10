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Под Киевом правоохранителей забросали гранатами

10.09.2019 / 18:35
Под Киевом правоохранителей забросали гранатами
Ирпень Источник: Сегодня
Мужчина забаррикадировался в доме и бросил в сторону правоохранителей две гранаты

В Ирпене под Киевом на правоохранителей было совершено дерзкое покушение.

Как сообщает «Сегодня» со ссылкой на главу ГУ НП Киевской области Андрея Небытова, в рамках расследования полицейские ирпенского региона вычислили мужчину, причастного к совершению тяжелого преступления – нанесению ножевых ранений. Подозреваемый сдаваться без боя не захотел.

«Во время задержания он забаррикадировался в доме и бросил в сторону правоохранителей две гранаты. К счастью, они не сработали, а злоумышленник таки был обезврежен», – сообщил Небытов.

Во время обыска дома у задержанного полицейские нашли еще две гранаты, а также различные ножи. Использовался ли какой-то из них во время нападения, должна установить экспертиза. Расследование продолжается.

Источник: Сегодня
полиция, граната, Ирпень
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