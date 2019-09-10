Кличко потребовал у Богдана стенограммы с доказательствами того, что он поддерживал снятие Черновецкого

Глава Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко в эфире ток-шоу Савика Шустера на телеканале «Украина» заявил, что есть единственный законный метод смены власти в Киеве – новые выборы.

При этом Кличко потребовал у главы Офиса президента Андрея Богдана стенограммы с доказательствами того, что он поддерживал снятие Леонида Черновецкого, сообщает «КиевVласть».

В студии шла дискуссия о начале процедуры увольнения Кличко с должности главы КГГА и, по словам главы Офиса президента (ОП) Андрея Богдана, когда в 2010 году «по той же процедуре» сместили с должности Леонида Черновецкого, нынешний градоначальник поддерживал эти действия.

«Такая же точно ситуация была в 2010 году. Когда господин Янукович стал президентом, устранили по разным причинам господина Черновецкого. Президентом был назначен господин Попов, и город Киев почти три года был без мэра… Давайте еще (посмотрим – прим. ред.) за кадром, что происходит, почему эти вещи происходят? Могу ответить абсолютно честно, и открыто – идет борьба за власть», – заявил Виталий Кличко.

По словам столичного градоначальника, он может многим не нравиться и не иметь стопроцентную поддержку.

«Но если не нравится Кличко, не нравится мэр Киева, есть единственный законный метод: сделать новые выборы или дождаться новых выборов. И тогда кандидат от провластной партии, от людей, которые имеют больше возможностей, сможет выйти к киевлянам, презентовать им программу, если эта программа будет устраивать людей, они могут выбрать законным демократическим путем. А сейчас вопрос такой – мы снимаем, а назначим, не назначим, это уже вопрос остается», - сказал Виталий Кличко.

«Виталий Владимирович, а когда Черновецкого снимали по той же самой процедуре, вы же поддерживали это. Вы же тогда говорили: “Молодцы, вот выгнали, наконец-то я добился, чего хотел”. Сейчас двойные стандарты, когда та же самая процедура к вам это плохо», – отметил Андрей Богдан.

В ответ Виталий Кличко попросил предоставить «стенограммы или какие-то документы» для доказательства того, что «Кличко это поддерживал».