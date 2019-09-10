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В Киево-Печерской лавре тысячи верующих УПЦ отмечают Собор святых, в Дальних пещерах почивающих

10.09.2019 / 15:10
В Киево-Печерской лавре тысячи верующих УПЦ отмечают Собор святых, в Дальних пещерах почивающих
Торжества Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Онуфрий призвал верующих быть проповедниками

В Успенском соборе Киево-Печерской лавры сегодня, в день особого почитания преподобных отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах почивающих, литургию возглавил Предстоятель УПЦ Блаженнейший Онуфрий.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, ему сослужили представители епископата и духовенства. За богослужением молились тысячи паломников и прихожан лавры.

«Совершая память преподобных отцов, мы задаем себе вопрос, а чем мы можем уподобиться им и как можем последовать за ними. Ответ прост — любовью к Богу, любовью к ближнему, терпением ближнего, помощью ближнему. Это есть те заповеди, которые делают человека приятным перед Божественными очами», - сказал Предстоятель УПЦ во время проповеди.

Митрополит Онуфрий призвал верующих быть проповедниками.

«Мы также должны быть проповедниками Священного Евангелия, проповедниками Христа Воскресшего, но не столько словами своими, сколько делами. Мы должны меньше говорить, но больше показывать пример, каким должен быть христианин. От жизни по-христиански будет больше пользы, нежели от множества слов, сказанных от нечистого сердца, от гордыни, сказанных с раздражением, сластолюбием. Наша проповедь должна заключаться в том, чтобы своей жизнью показать, как нужно жить на земле.

Преподобные отцы до сих пор показывают нам этот пример. Они любят это место, они любят свою землю, они любят всех нас и всегда находятся рядом с нами!», - отметил он.

Блаженнейший напомнил, как верующие должны преодолевать трудности.

«Преподобные показывают нам пример того, что мы не должны убегать, если у нас какая-то трудность в жизни. Трудности нужно побеждать молитвой, постом, терпением.

Пусть Господь молитвами преподобного Феодосия и всех Печерских отцов, которые почивают в Дальних пещерах, помогает нам жить по-христиански, прощать друг друга, молиться друг о друге и стараться быть примером для других в своей личной жизни. И тогда Божие благословение будет над нами, и уже в этой жизни Господь поможет нам преодолеть все трудности, которые мы только встретим, а в будущем сподобит нас вечного блаженства в Царствии Небесном!», - сказал Митрополит Онуфрий.

За литургией были вознесены молитвы о мире в Украине и о единстве Православной Церкви.

По традиции в этот день в лавре во время всех богослужений возносятся сугубые заупокойные молитвы о всей почившей братии Печерской обители.

По окончании поздней литургии архиереи, священники, братия Киево-Печерской лавры и все молящиеся во главе с Предстоятелям прошли крестным ходом к Дальним пещерам. На площади перед Дальними пещерами у Аннозачатиевского храма был совершен молебен, после которого все верующие были окроплены святой водой.

Источник: Inpress.ua
Киево-Печерская лавра, УПЦ, Митрополит Онуфрий
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