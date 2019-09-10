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Помощник президента: не все в Украине хотели обмена удерживаемыми

10.09.2019 / 13:46
Помощник Зеленского Андрей Ермак заявил, что в Украине есть силы, которые не были заинтересованы в освобождении удерживаемых в России украинцев.

Об этом он заявил в интервью «Украинской правде».

Прямая речь: "У меня нет доказательств, пытались все сорвать. Но могу откровенно сказать, что, действительно, есть силы, здесь, внутри страны, которые не были заинтересованы в освобождении. К счастью, у нас есть новый президент, который выполняет то, что пообещал".

На уточняющий вопрос журналистов, был ли включен Медведчук в процесс переговоров и обмена удерживаемыми в России украинцев Андрей Ермак сообщил, что кум Путина не участвовал в этом процессе.

Прямая речь: "Я не знаю о каких-то попытках, знаю позицию нашего президента. Он заявлял много раз о том, что никаких привлечений господина Медведчука в какие либо процессы он не рассматривает. И поэтому я могу сказать, что никакого участия господин Медведчук не принимал, никогда мы с ним не встречались, не разговаривали. Считаю, что все его вояжи в Россию - это его личный пиар".

Напомним: в ночь на 30 августа сотрудница Верховной Рады Анна Исламова в Facebook сообщила, что "обмен завершился" и украинцы летят домой. Ее сообщение репостнул новоназначенный генпрокурор Украины Руслан Рябошапка. Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская около 8 утра написала, что переговоры об обмене пока продолжаются.

7 сентября состоялся обмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами в формате "35 на 35". Список тех, кто вернулся в Украину - здесь, список тех, кого выдали России - здесь.

Среди украинцев, которых вернула Россия - политзаключенные Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров, Алексей Сизонович, а также 24 моряка, захваченные Россией у Керченского пролива.

Андрей Ермак - юрист-международник, в Офисе президента активно занимается международным направлением. До недавнего времени не был публичным лицом.

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Ермак, обмен задерживаемыми
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