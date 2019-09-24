У Зеленского хотят подписания международного договора по Украине

Это должно быть сделано для того, чтобы закрепить "на столетия" суверенитет и территориальную целостность Украины, чего не обеспечил в свое время Будапештский меморандум.

Об этом свидетельствует интервью помощника Зеленского Андрея Ермака "Левому берегу"

Прямая речь Ермака: "У нас есть идея - сейчас я говорю об этом впервые - которая теперь звучит в переговорах, чтобы урегулирование ситуации закончилось подписанием масштабного международного договора, в котором бы приняли участие все самые крупные игроки - Соединенные Штаты, Великобритания, Германия, Франция, Китай, которые зафиксировали бы на годы, а лучше на столетия, наш суверенитет, территориальную целостность".

Ермак указал, что поскольку у Украины уже есть опыт неработающих документов и гарантий, под которые Украина сделала серьёзные шаги, начиная с момента обретения независимости, то он считает, что как "один из элементов гарантии в Украине должны появиться штаб-квартиры международных организаций".

Прямая речь: "Вопрос в том, чем мы наполним этот договор? Как юрист, при заключении соглашения я всегда смотрел на пункты, которые дадут мне возможность отстаивать свои права, в том числе в суде. Вот если подходить к международному договору с такой позиции, а не для того чтобы подписать красивый документ и выпить потом шампанского, тогда он будет работать".

Говоря о возможности присоединения США к переговорам в "нормандском формате", Ермак отметил, что президент Зеленский уже озвучил четкую стратегию, что пока есть переговоры в Минске и "нормандский" формат, и Украина сделает всё, чтобы двигаться в этих рамках.

"Если на каком-то этапе мы поймём, что "нормандский" формат не работает, будем искать другие форматы", - добавил он.

Напомним: 12 сентября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обсуждение "формулы Штайнмайера" на встрече лидеров государств "нормандской четверки".

13 сентября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина предлагает провести одновременно выборы по всей территории, включая оккупированную. Тогда же президент подчеркнул, что местные выборы на Донбассе возможны лишь после вывода российских войск и по украинскому законодательству.

В ОБСЕ заявили, что Украине стоит использовать так называемый "план Штайнмайера" для исполнения "Минских договоренностей".

18 сентября глава МИД Вадим Пристайко сообщил, что 2 сентября уже дал согласие на "формулу Штайнмайера" о том, что закон об особом статусе вступает в действие в предварительном формате на момент проведения выборов, а окончательно вступает в силу после решения БДИПЧ ОБСЕ, а условием выборов на оккупированной части Донбасса является безопасность.

Российская сторона заблокировала определение возможной даты дальнейшего разведения сил, как уже произошло в Станице Луганской.

19 сентября российский "Коммерсант" опубликовал редакцию "формулы Штайнмайера", которую так и не подписали в Минске. Согласно ей, закон об "особом статусе" Донбасса вступает в силу в 20:00 в день голосования на внеочередных выборах в ОРДЛО, проведенных по украинскому законодательству.

Под Офисом президента Украины провели митинг с призывом к Зеленскому не соглашаться на имплементацию Минских договоренностей по "формуле Штайнмайера".

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