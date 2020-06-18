"Нормандская встреча" должна состояться в ближайшие месяцы – Ермак

Об этом он заявил в интервью изданию «Левый берег».

«В первую очередь, нам нужно выполнить все то, о чем лидеры договорились в Париже. Думаю, Украина сделала все для того, чтобы - при наличии политической воли другой стороны - это было выполнено в короткий промежуток времени. Думаю, уже в этом году, в ближайшие месяцы должна состояться встреча лидеров нормандского формата », - сказал Ермак.

Руководитель ОП уверен, что украинский народ больше всего хочет мира в интересах Украины и на условиях Украины.

Ермак подчеркнул, что этот мир предусматривает прекращение войны, возвращение наших территорий и наших людей.

«Поэтому, если нормандская встреча состоится, то это должно быть соглашение с конкретным очертанием этого мира, с конкретными сроками. Президент Зеленский - конкретный человек. Он точно не будет заниматься демагогией, не делать из этого пиар-историю. Если встреча будет подтверждена, он будет добиваться на ней именно таких результатов », - подчеркнул Ермак.

В то же время он уточнил, что запрос на встречу лидеров со стороны любого из четырех участников формата может поступить только после того, как можно будет сказать, что все парижские договоренности выполнены.

Напомним, 9 декабря 2019 года в Париже состоялась встреча глав государств Нормандское четверки-Украины, Франции, Германии и России. Тогда лидеры в том числе договорились продолжить работу в нормандском формате и провести следующую встречу на высшем уровне за 4 месяца.

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