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Профильный комитет Рады отказался поддержать обновленную программу правительства

18.06.2020 / 13:51
Парламентский комитет по вопросам экономического развития на заседании в среду, 17 июня, отказался поддержать обновленную программу правительства.

Поддержали правительственную программу только пять членов комитета, еще четыре из присутствовавших проголосовали "против" и столько же воздержались.

Комитет решил рекомендовать Верховной Раде определиться относительно документа путем голосования.

Как сообщалось, 4 июня Верховная Рада по просьбе премьер-министра Дениса Шмыгаля отправила на доработку в Кабмин программу его деятельности. Ранее профильный комитет ее отклонил. Затем правительство передало на рассмотрение парламента обновленную программу.

Источник

Кабмин, ВР, Парламентский комитет, программа правительства
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