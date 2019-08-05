В "Слуге народа" ожидают, что будущий Кабмин до 15 сентября внесет в Раду проект госбюджета-2020

"До 15 сентября, ожидаем, что новое правительство внесет в парламент бюджет", - сказал будущий народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Согласно Бюджетному кодексу Украины, Кабинет министров Украины утверждает и подаёт в парламент до 15 сентября проект закона о государственном бюджете на следующий год.

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