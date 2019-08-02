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Коболев назвал дату трехсторонних переговоров по газу

02.08.2019 / 14:52
Трехсторонние переговоры по газу в Брюсселе (Бельгия) между Украиной, Россией и Евросоюзом пройдут 16 сентября.

Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью Handelsblatt.

По его словам, трехсторонние переговоры по газу запланированы на 16 сентября. В то же время, как отметил Коболев, Россия пока не назвала своих представителей на этой встречи. Кроме того, он выразил сомнения, что после запуска трубопровода "Северный поток-2" Россия продолжит поставлять газ в Германию через Украину.

"Пообещать что-то, а затем сдержать это - две разные вещи. Это применимо как на русском, так и на немецком языках", - добавил Коболев.

Напомним, ранее представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что в ближайшее время будут возобновлены переговоры с Россией по вопросу транзита и закупок газа.

До этого министр энергетики РФ Александр Новак предложил Украине продлить контракт на транзит газа на нынешних условиях еще на год.

"Мы дождемся, когда начнутся трехсторонние консультации, когда будет избрано новое правительство и контрагенты появятся. В целом мы за то, чтобы Украина покупала напрямую газ. Мы предложили нашим коллегам продлить действующий контракт на год на существующих условиях", - подчеркнул он.

Источник 

газ, Нафтогаз, Коболев, переговоры по газу
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