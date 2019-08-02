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Спецпошлина на все товары из России вступила в силу

02.08.2019 / 14:21
1 августа 2019 года вступила в силу специальная пошлина на все товары из Российской Федерации. Об этом свидетельствует решение Кабинета министров от 15 мая.

Специальная пошлина вводится в ответ на экономические санкции России и буде распространятся на все товары, кроме группы чувствительного импорта, куда входят уголь, кокс, бензин, сжиженный газ и фармацевтическая продукция. Предполагается, что с 1 августа при ввозе на таможенную территорию Украины с российских товаров будет взыматься дополнительная пошлина в процентах к таможенной стоимости товаров по определенным ставкам.

Уплаченная спецпошлина будет аккумулироваться в специальном фонде государственного бюджета для дальнейшего финансирования импортозамещения.

Напомним, в конце июня Украина ввела пошлины на металлургическую продукцию из России. В частности, для защиты украинского производителя на российский коррозионностойкий прокат пошлина составит 47,57%.

Кроме того, в середине июля правительство Украины на 2020 год продлило запрет на поставку значительного перечня товаров из России. В расширенный перечень вошли спички, фанерная продукция, обои, продукция легкой промышленности, провода металлические и из углеродистой стали, трубы и другая продукция.

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пошлина, РФ, российские товары, спецпошлина
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