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В Зеленского хотят изменить критерии начисления субсидий

02.08.2019 / 13:50
Кабинет министров должен изменить критерии определения субсидиантов, чтобы незащищенные слои населения могли получать субсидии.

Об этом заявил представитель президента в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "1+1".

По его словам, после смены критериев в 2018 году количество субсидиантов сократилась почти вдвое - с 7 миллионов до 3,6 млн.

Он добавил, что проживающие в сельских местностях или районных центрах пенсионеры старшего возраста с пенсией менее 2 тысяч гривен, у которых прописаны не проживающие с ними внуки, потеряли право на получение субсидии.

"Некоторые пенсионеры, которые имеют прописанных внуков, в прошлом году и в этом не получали субсидии. Мы хотим это изменить и уточнить этот критерий, чтобы государство им помогало", - сказал Герус.

По его подсчетам, это около миллиона семей.

Напомним: в апреле, после введения монетизации субсидий, Минсоцполитики ввело и монетизацию льгот.

По состоянию на май расходы на субсидии для оплаты коммуналки увеличились на 27,2% с начала года.

А в конце мая Кабмин уменьшил финансирование субсидий на 8 миллиардов.

Источник 

Кабмин, субсидии, Герус
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