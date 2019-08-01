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Комитет Сената США одобрил проект санкций против "Северного потока-2"

01.08.2019 / 19:03
Комитет Сената США по международным делам одобрил законопроект, который должен наложить санкции в отношении компаний и лиц, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает американский журналист Джош Рогин.

"Законопроект о наложении санкций на компании по глубоководным газопроводам, которые строят российский проект "Северный поток-2", одобрены комитетом 20 голосами к 2", - рассказал он в своем Twitter.

Законопроект "о защите энергетической безопасности Европы", зарегистрированный республиканским сенатором Тедом Крузом, отражает беспокойство некоторых законодателей касаемо влияния России в Европе. Документ должен пройти как Сенат, так и Палату представителей и быть подписанным президентом Дональдом Трампом, чтобы стать законом.

Планируется, что ограничительные меры будут направлены на суда, которые прокладывают газопровод, и компании, владеющие этими судами.

Речь идет в частности о двух компаниях, заключивших контракты на прокладку труб для "Северного потока-2": швейцарскую Allseas и итальянскую Saipem.

Предлагается также усиливать давление на "Газпром" и пять компаний-партнеров по "Северному потоку-2": Uniper и Wintershall из Германии, британско-нидерландский Shell, OMV из Австрии и Engie из Франции.

Под санкции, в соответствии с проектом закона, подпадают все суда, которые ведут прокладку труб для экспорта российского газа на глубине 100 футов (около 30 м). Кроме этого, законопроект предусматривает санкции против компаний, которые осуществляют страхование газопровода.

Владельцам компаний и техники предлагают запретить въезд в США и заморозить их активы.

Источник 

США, Сенат, Северный поток - 2
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