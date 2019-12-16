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Глава юридического комитета Сената планирует закончить дело импичмента Трампа

16.12.2019 / 15:23
Республиканец, глава юридического комитета Сената США Линдси Грэм заявил, что приложит все усилия, чтобы дело импичмента президента Дональда Трампа, когда дойдет до Сената, быстро закончилось.

Об этом сообщает CNN

Прямая речь: "Это дело дойдет до Сената и очень быстро умрет. Я приложу все усилия, чтобы оно умерло. Я пытаюсь дать достаточно четкий сигнал о том, что именно я решил. Я не хочу изображать из себя справедливого судью."

На вопрос журналиста относительно уместности озвучивать такое мнение, сенатор ответил, что должен так думать, потому что он так действует.

Грэм добавил, что считает "узкопартийной чушью" то, что происходит вокруг импичмента.

По его прогнозам, дело закончится успешно для Америки приблизительно в середине января.

Грэм также заявил, что не планирует слушать свидетелей, а намерен рассмотреть дело на основании документов, которые подготовила Палата представителей.

Напомним: Комитет по судебным вопросам Палаты представителей США на заседании одобрил две статьи об импичменте против президента Дональда Трампа.

В начале сентября издание "The Washington Post" сообщило, что президент США Дональд Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского открыть дело в отношении сына своего конкурента на выборах-2020 Джо Байдена.

Внимание к этому возросло из-за решения администрации Трампа выдать военную помощь Украине после задержки, которая расстроила членов Конгресса из обеих партий.

25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.

Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.

Зеленский публично отрицал, что президент США оказывал на него давление.
"На меня никто не давил", - заявил он журналистам во время встречи с Трампом в Нью-Йорке.

Источник 

США, импичмент, Сенат, Трамп, Линдси Грэм
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