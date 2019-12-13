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В США перенесли рассмотрение санкций против России

13.12.2019 / 15:46
Члены комитета по иностранным делам Сената Конгресса США решили перенести рассмотрение пакета дополнительных санкций против России.

Изначально рассмотрение документа "Защита безопасности Америки от агрессии Кремля" (DASKA) было намечено на среду. Однако один из его авторов, сенатор-республиканец Линдси Грэм, был занят на заседании в другом комитете.

Глава комитета по иностранным делам Джим Риш пояснил, что готов вернуться к рассмотрению DASKA на следующей неделе. Однако ряд помощников сенаторов заявили, что, возможно, голосование пройдет уже в следующем году, так как нет гарантий, что это действительно удастся сделать на следующей неделе: в скором времени Сенат приостановит работу на рождественские праздники, и на DASKA просто может не хватить времени.

Этот законопроект предусматривает введение дополнительных санкций против России.

В частности, в нем говорится, что "Российская Федерация должна освободить украинских моряков", которые были задержаны в прошлом году в Керченском проливе, но ранее в этом году уже были отпущены на свободу.

Согласно законопроекту, президент США должен, среди прочего, публично призвать "руководство России вернуть Крым под контроль Украины, призвать РФ перестать оказывать поддержку силам, совершающим насилие на востоке Украины", добиваться от Москвы прекращения поддержки сил, оккупировавших часть территорий Грузии и Молдавии, и "перестать позволять жестокому режиму Башара Асада совершать военные преступления".

Также президент США "должен осудить и противостоять" предполагаемому вмешательству российской стороны в деятельность американских институтов.

Законопроект также затрагивает тему нераспространения химического оружия. В частности, он предписывает Вашингтону "оказать давление на руководство Российской Федерации, чтобы та прекратила попытки ослабить международные усилия ООН и ОЗХО расследовать случаи применения химоружия".

Авторы инициативы предлагают расширить санкции CAATSA.

В частности, они предлагают через полгода после вступления закона в силу ввести санкции в отношении российских "политических фигур, олигархов и других лиц".

Также они предлагают ввести запрет на сделки с новым суверенным долгом РФ.

Под санкции должны подпасть российские финансовые институты, которые, по оценке президента США, тем или иным способом поддерживали "вмешательство российского правительства в демократические процедуры или выборы в любой стране за пределами РФ".

Также сенаторы считают нужным ввести санкции, нацеленные на инвестиции в российские СПГ-проекты за пределами РФ.

Кроме того, авторы законопроекта включили санкции, связанные с "поддержкой освоения нефтяных ресурсов в России". В том числе предполагается, что гражданам и компаниям США будет запрещено любое участие в нефтяных проектах в России.

Также законопроект вводит ограничения, предусматривающие, что Вашингтон без одобрения Конгресса не сможет тратить из бюджета деньги для выхода США из НАТО.

Источник

США, санкции, РФ
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