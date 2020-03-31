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Рада не поддержала правительственные изменения в бюджет

31.03.2020 / 17:12
Верховная Рада не поддержала предложенные правительством изменения в госбюджет.

Об этом шла речь на внеочередном заседании Верховной Рады 30 марта

Проект закона о внесении изменений в Закон Украины "о государственном бюджете Украины на 2020 год" №3279 поддержали 223 депутата, решение не было принято.

Следующим голосованием депутаты направили проект изменений в бюджет в комитет для подготовки на повторное первое чтение. Это решение поддержали 273 депутата. Также депутаты 240 голосами поддержали предложение сократить сроки подготовки документа к повторному рассмотрению.

Законопроект №3279 о внесении изменений в ЗУ "О Государственном бюджете на 2020 год", в частности, предусматривает уменьшение доходов с 1095,58 млрд грн до 972,635 млрд грн.

Перед постановкой проекта закона на голосование премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что бюджет на 2020 год фактически является бюджетом чрезвычайной ситуации.

В проекте изменений в бюджет были сокращены заработные платы для всех категорий служащих и чиновников до уровня, не превышающего 10 минимальных зарплат.

В новом бюджете предусматривался фонд борьбы с коронавирусом в размере более 97 млрд грн. По словам Шмыгаля эти средства должны быть направлены на зарплаты медикам, закупку оборудования, лекарств, средств индивидуальной защиты

По предложению правительства в новом бюджете оставалось неизменным финансирование строительства и ремонта дорог, а также реформы оборонно-промышленного комплекса.

Источник

Кабмин, изменения, госбюджет, ВР
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