Митрополит Антоний объяснил, чем отличается исповедь от консультации психолога

Таинство Исповеди – это не психологическая консультация, в определенных ситуациях необходимо обратиться за помощью к психологу.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в эфире программы «Церковь и общество».

«Очень важно понимать, чем отличается исповедь от консультации психолога. Исповедь – это Таинство. Таинство как единственное средство, которое уничтожает грех <…>. К психологу идут не для того, чтобы исцелиться от греха, а чтобы преодолеть все страхи, какие-то неприятности в жизни», – отметил владыка Антоний.

В случаях немотивированных страхов у верующих, их трудностей во взаимоотношениях с семьей или окружающими, личных внутренних проблем священнику лучше порекомендовать человеку проконсультироваться и с психологом.

«И этот как раз будет проявление такой ответственности пастырской. Тут этого не нужно бояться, потому что вообще, когда человек болеет, и священник это видит, какая бы ни была болезнь, священник не берет на себя ответственность лечить. Он рекомендует обратиться к врачу. И тут – такая же ситуация», – объяснил митрополит Антоний.

По его словам, на некоторых приходах УПЦ организовывают консультации с психологом.