Войти | Зарегистрироваться
18:07

вторник,
31 марта
Онлайн
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
Жизнь
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Митрополит Антоний объяснил, чем отличается исповедь от консультации психолога

31.03.2020 / 17:11
Митрополит Антоний объяснил, чем отличается исповедь от консультации психолога
Митрополит Антоний Источник: Центр информации УПЦ
В случаях немотивированных страхов у верующих, их трудностей во взаимоотношениях с семьей или окружающими, личных внутренних проблем священнику лучше порекомендовать человеку проконсультироваться и с психологом

Таинство Исповеди – это не психологическая консультация, в определенных ситуациях необходимо обратиться за помощью к психологу.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в эфире программы «Церковь и общество».

«Очень важно понимать, чем отличается исповедь от консультации психолога. Исповедь – это Таинство. Таинство как единственное средство, которое уничтожает грех <…>. К психологу идут не для того, чтобы исцелиться от греха, а чтобы преодолеть все страхи, какие-то неприятности в жизни», – отметил владыка Антоний.

В случаях немотивированных страхов у верующих, их трудностей во взаимоотношениях с семьей или окружающими, личных внутренних проблем священнику лучше порекомендовать человеку проконсультироваться и с психологом.

«И этот как раз будет проявление такой ответственности пастырской. Тут этого не нужно бояться, потому что вообще, когда человек болеет, и священник это видит, какая бы ни была болезнь, священник не берет на себя ответственность лечить. Он рекомендует обратиться к врачу. И тут – такая же ситуация», – объяснил митрополит Антоний.

По его словам, на некоторых приходах УПЦ организовывают консультации с психологом.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
31 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.